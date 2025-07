AGRIGENTO: ABBANDONANO RIFIUTI IN AREE PUBBLICHE, NOTIFICATI 9 DECRETI PENALI DI CONDANNA

I Carabinieri delle Stazioni di Agrigento e Villaseta, al termine di un’articolata attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Agrigento, hanno notificato nove decreti penali di condanna ad altrettanti cittadini agrigentini, ritenuti responsabili di abbandono incontrollato di rifiuti in aree comunali non autorizzate. Le indagini, protrattesi per circa quattro settimane, hanno combinato l’impiego di telecamere nascoste, appostamenti e controlli mirati sul territorio, consentendo di documentare con chiarezza numerosi episodi di abbandono illecito di rifiuti. Le zone maggiormente interessate sono risultate viale Sicilia (quartiere Fontanelle), la via per Fondacazzoe il bosco dell’Addolorata, deturpate dalla presenza di materiali di scarto.

A seguito del vaglio del Giudice per le Indagini Preliminari, i nove soggetti sono stati destinatari di sanzioni pecuniarie comprese tra i2.000 e i 3.000 euro, cui si aggiungono gli oneri per la bonifica e il ripristino ambientaledelle aree inquinate.

L’attività si inserisce nel più ampio impegno dell’Arma dei Carabinieri per la tutela dell’ambiente e del decoro urbano, con attenzione non solo al capoluogo, ma all’intero territorio provinciale. L’abbandono indiscriminato di rifiuti, oltre a ledere l’immagine del territorio, costituisce un serio pericolo per la salute pubblica e gli ecosistemi, con ricadute sull’intera collettività.