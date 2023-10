Agrigento. Abbandono rifiuti: dal 10 ottobre sanzioni penali e ammende da 1.000 a 10.000 euro

Abbandono rifiuti: dal 10 ottobre sanzioni penali e ammende da 1.000 a 10.000 euro. Le immagini riprese dalle telecamere saranno trasmesse alla Procura della Repubblica

Il 10 ottobre 2023 è entrata in vigore la legge 137/2023 che stabilisce l’applicazione di un’ammenda penale – e non più di una sanzione amministrativa – nel caso di abbandono rifiuti “…chiunque compia abbandono di rifiuti è punito con ammenda da mille a 10mila euro, la pena è aumentata sino al doppio se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi”.

Tutte le immagini riprese dalle “fototrappole” saranno trasmesse alla Procura della Repubblica che provvederà alla individuazione dei trasgressori beccati ad abbandonare sacchetti di spazzatura e ingombranti nel territorio comunale che, oltre alla ammenda penale, dovranno sostenere il costo delle operazioni di rimozione dei rifiuti e ripristino dei luoghi.

La fototrappola è certamente uno strumento efficace per contrastare l’odioso fenomeno dell’abbandono di rifiuti e, per questo motivo, provvederemo a rinnovare il contratto con la ditta che fornisce il servizio.

Le fotocamere mobili installate eseguono una sequenza di 60 foto jpg in meno di 1 minuto, rilevano un movimento e leggono le targhe delle auto di giorno e di notte. Ecco il Report #fototrappole dal 13 al 20 ottobre: 18 abbandoni… anche con l’ausilio di carrello agganciato all’auto.