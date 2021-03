La gestione commissariale del S.I.I. ATI AG9 comunica che, Sindaco del comune di Agrigento Francesco Micciche’, a seguito di riscontrati parametri non conformi al D.Lgs. 31/2001 nel punto rete di via Regione Siciliana n. 80, ha emesso l’ordinanza sindacale 34 del 12/03/2021 con la quale ordina la sospensione dell’erogazione idrica nel punto rete di Via Regione Siciliana n. 80 e che l’acqua in via Regione Siciliana n. 80 può essere utilizzata solo ai fini non potabili.