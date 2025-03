Agrigento. Al 22° Festival Internazionale “I Bambini del Mondo” presente anche l’I.C “V. Brancati” con gli alunni del Corteo Storico.

Anche Favara alla Festa del Mandorlo in Fiore 2025 con la partecipazione del Corteo Storico dell’I.C. “V. Brancati”.

Infatti domani, sabato 15 marzo, in pieno clima di festa e di aggregazione tra i popoli, sarà presente anche l’I.C. “V. Brancati” con il Corteo Storico. L’Istituto, guidato dal Dirigente Scolastico prof.ssa Carmelina Broccia, parteciperà alla Passeggiata della Pace e della Solidarietà che – come afferma il Dirigente della scuola favarese- è un evento simbolico che celebra il rispetto e l’amore per il prossimo.

La partecipazione al Festival testimonia l’impegno dell’I.C. Vitaliano Brancati nel promuovere un’ educazione che va oltre i confini della classe, abbracciando temi di rilevanza sociale e interculturale. Attraverso il Corteo Storico gli alunni saranno ambasciatori di un messaggio di pace, dimostrando come la cultura e la tradizione possono diventare strumenti potenti per costruire un futuro.

A partire dalle ore 9.30, nella cornice della mitica Valle dei Templi, passato, presente e futuro saranno allineati sotto l’effige della solidarietà e della bellezza in un abbraccio che racchiude tutto il mondo.