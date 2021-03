Agrigento. Al Villaggio Mosè è stato inaugurato hub per vaccini: come prenotare

“La bella stagione comincia da qui” è questo lo slogan dell’inaugurazione di questa mattina per il primo Centro vaccinale anti Covid in provincia di Agrigento. Realizzato dalla Asl di Agrigento insieme alla Protezione Civile, si trova all’interno del Palacongressi del Villaggio Mosè. Al “taglio del nastro” erano presenti l’assessore alla Salute Ruggero Razza, il sindaco di Agrigento Francesco Miccichè, il capo della Protezione civile Salvo Cocina e le massime autorità civili e militari del capoluogo.

Già operative 25 postazioni, che nei prossimi giorni diventeranno 45. La struttura è suddivisa in cinque corridoi autonomi, in base al tipo di vaccino e quindi del target di utenza interessata. Sarà possibile vaccinare fino a 3 mila persone al giorno. La prima iniezione è stata fatta ad un impiegato del corpo dei Vigili Urbani del comune di Agrigento.

Nel dettaglio ecco come procedere per la prenotazione. Si può, infatti, adoperare la piattaforma della struttura commissariale nazionale, gestita da Poste Italiane (prenotazioni.vaccinicovid.gov.it) o attraverso il portale regionale (www.siciliacoronavirus.it).“

Per prenotare occorre la Tessera Sanitaria in corso di validità per comunicare:

Il Codice Fiscale

Le ultime 13 cifre del codice numerico (TEAM) posto sul retro della tessera

Con la prenotazione del primo appuntamento sarà automaticamente prenotato anche il richiamo, da effettuare sempre nella stessa sede. La seconda dose sarà somministrata tra la 10° e la 12° settimana successiva alla prima dose.