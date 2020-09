Agrigento, apre la nuova sede U.Di.Con a Ribera

“Con la sede provinciale di Agrigento ed nuova sede zonale a Ribera, l’U.Di.Con Sicilia diventa strategico punto di riferimento per i cittadini anche in questa provincia dalle straordinarie potenzialità. La nostra presenza sul territorio diventa una garanzia, un punto di riferimento per i consumatori nelle loro problematiche quotidiane. Spesso una bolletta, una difficoltà finanziaria può sembrare insormontabili ma, col nostro supporto, tali questioni un impegno a difesa dei diritti sanciti per legge”.

Queste le parole del commissario regionale dell’Unione per la Difesa dei consumatori, Marco Corsaro, nel corso della serata di apertura della sede di Ribera (Ag). Lo sportello U.Di.Con. si trova in Corso Crispi, 101 ed è affidato alla responsabile zonale Rosa Benfari. La sede provinciale si trova, invece, ad Agrigento in via Imera, 82.

“La sede di Ribera – ha aggiunto il responsabile provinciale U.Di.Con Agrigento Vincenzo Forte – integra in maniera significativa la rete provinciale U.Di.Con di Agrigento. Siamo una realtà in crescita che fornisce un aiuto essenziale ai cittadini, dai rapporti con banche e Poste alla telefonia, utenze elettriche, varie tutele in ambito consumeristico ed educazione al consumo”.