Agrigento: Arrestato su mandato europeo un uomo ricercato per traffico di droga in Germania

I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Agrigento hanno tratto in arresto un cittadino 42enne italiano, residente ad Agrigento, in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso dall’Autorità Giudiziaria tedesca. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Mönchengladbach nell’ambito di un procedimento penale per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, reati commessi in Germania tra il 2022 e il 2023. Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale “Di Lorenzo” di Agrigento, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente. L’operazione si inserisce nel quadro della cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri dell’Unione Europea per la repressione dei reati transnazionali. Si rappresenta che, per il principio della presunzione di innocenza, la posizione dell’indagato non è definitivamente accertata e il successivo giudizio di merito servirà a verificare le eventuali effettive responsabilità.