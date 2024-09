AGRIGENTO  – Arrestato un uomo ritenuto responsabile di tentata violenza sessuale.

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Agrigento hanno tratto in arresto un uomo di 33 anni domiciliato ad Agrigento, ritenuto responsabile di tentata violenza sessuale ai danni di una 26enne. Nella circostanza, i militari, intervenuti a seguito di chiamata al 112, hanno bloccato l’uomo all’interno della sua abitazione, poco dopo che lo stesso aveva tentato di abusare della donna. Quest’ultima, tuttavia, riusciva a fuggire dall’appartamento e trovava soccorso presso i propri familiari. Sul posto interveniva anche personale sanitario del 118 che prestava le prime cure alla vittima. L’uomo, ultimate le formalità di rito, veniva tradotto presso la Casa Circondariale di Agrigento in attesa dell’udienza di convalida. Il successivo giudizio di merito vaglierà le responsabilità del soggetto, le quali non sono ancora definitivamente accertate.