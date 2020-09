Agrigento, Calogero Pisano (FdI): Risse in pieno centro? Effetti di una immigrazione incontrollata, vicini a residenti e negozianti

Continuano le risse tra extracomunitari nel centro cittadino, questo l’intervento del Commissario di Fratelli d’Italia per Agrigento, Calogero Pisano: “Nelle ultime settimane le locali cronache parlano di frequenti atti violenti e delinquenziali da parte di extracomunitari – afferma Calogero Pisano – le numerose risse tra immigrati, nel pieno centro della città, destano preoccupazione tra i residenti e tra gli esercenti di via Atenea e delle vie limitrofe, a cui va la nostra solidarietà, che non si sentono più al sicuro e che temono che gli episodi di violenza allontanino gli agrigentini dal salotto cittadino con conseguenziali possibili danni economici.

Questi sono, purtroppo, i primi effetti di una immigrazione sostanzialmente incontrollata, frutto delle sciagurate scelte del Governo PD-M5S che, nonostante tutto e fregandosene dei siciliani, continua nella politica dei porti spalancati.

Auspichiamo un maggior presidio, sotto l’aspetto numerico, delle forze dell’ordine, encomiabili per il grande sforzo e la grande abnegazione con cui svolgono il loro dovere, affinché venga garantita a tutti gli agrigentini quella sicurezza di cui la città si è fatta storicamente vanto”.