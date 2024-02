Agrigento Capitale Cultura 2025: Nasce la Fondazione “Pippo Montalbano” al Teatro Pirandello

Nel foyer del Teatro Pirandello di Agrigento, ha preso vita una nuova entità destinata a cambiare il futuro culturale della città. Con un atto pubblico sottoscritto dal notaio Giuseppe Fanara, è stata costituita la Fondazione di partecipazione “Agrigento Capitale Cultura 2025”. Un passo fondamentale verso l’attuazione del progetto approvato dal Ministero della Cultura che prevede la proclamazione di Agrigento come la Capitale italiana della Cultura nel 2025. A guidare questa importante iniziativa è Giacomo Minio, docente di Scienze economiche, aziendali e statistiche presso l’Università di Palermo e già direttore provinciale di ConfIndustria. Minio, designato presidente dalla prestigiosa istituzione del Consorzio universitario di Agrigento, porta con sé una vasta esperienza nella collaborazione con la Prefettura di Agrigento a favore dello sviluppo dell’economia locale. Il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè, ha selezionato un team di eccellenze locali per far parte della Fondazione. I nominati includono Giovanni Di Maida e gli avvocati Antonino Cremona, Vincenza Gaziano, Salvatore Palillo e Giuseppe Viola, con Vincenza Gaziano che assume il ruolo di vice presidente. Il Comune di Lampedusa e Linosa ha contribuito alla Fondazione designando il professor e storico Giovanni Fragapane, portando così un tocco di pluralismo e inclusività al progetto.

L’avvocato Lucio Geraci, scelto direttamente dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, completa il gruppo di personalità di spicco al servizio della Fondazione. Questo ensemble di competenze multidisciplinari e rappresentanze istituzionali è destinato a garantire il successo dell’ambizioso progetto che mira a trasformare Agrigento in un faro culturale per l’Italia nel 2025. La Fondazione “Agrigento Capitale Cultura 2025” è ora chiamata a tradurre in azioni concrete la visione delineata dal Ministero della Cultura, impegnandosi a valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale della città, coinvolgendo la comunità locale e promuovendo iniziative che renderanno Agrigento una destinazione imperdibile per gli amanti della cultura e dell’arte.