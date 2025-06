Agrigento Capitale della Cultura e anche della “Musica”

“Agrigento Capitale Italiana della Cultura celebrerà la Festa della Musica non solo il 21 giugno, ma con un programma diffuso che proseguirà nei mesi successivi e culminerà in autunno con il “Young Music Fest”, un evento per i giovani talenti del territorio agrigentino, inserito nell’ambito delle iniziative finanziate dalla Regione Siciliana”. Così annunciano il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, e l’assessore alla Cultura, al Turismo e ai Grandi Eventi, Costantino Ciulla, nell’ambito della XXXI edizione della Festa della Musica, presentata ieri a Roma, nella Sala Spadolini del MiC, e ideata e promossa dal Ministero della Cultura, dalla Commissione europea – Rappresentanza in Italia, dal Ministero per lo Sport e i Giovani attraverso il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale e SIAE. Miccichè e Ciulla aggiungono: “Esprimiamo grande soddisfazione per il livello artistico degli eventi in calendario, che vedranno protagonisti prestigiose personalità in luoghi simbolo della nostra identità culturale come il Teatro Pirandello, la Valle dei Templi, il Teatro dell’Efebo e la Cattedrale di San Gerlando.”

Alla conferenza sono intervenuti il Sottosegretario di Stato alla Cultura, Gianmarco Mazzi, il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, il Responsabile della Comunicazione della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, Massimo Pronio, l’artista Mario Biondi e il Presidente dell’Associazione Italiana Promozione Festa della Musica, Marco Staccioli.

L’incontro è stato moderato da Paolo Masini, Coordinatore Nazionale della Festa della Musica. Il tema centrale dell’edizione 2025 della Festa della Musica si concentra su “I mestieri della musica”, e intende valorizzare proprio i lavoratori del settore della musica in quanto incubatore sociale per eccellenza e motore economico di rilievo che genera sviluppo, occupazione e benefici per tanti. Testimonial dell’edizione 2025 sarà il cantante Mario Biondi, che il prossimo 21 giugno si esibirà in concerto ai piedi del maestoso Tempio della Concordia, nella splendida cornice della Valle dei templi di Agrigento, accompagnato dall’Orchestra Sinfonica Jazz del Conservatorio Arturo Toscanini di Ribera, diretta dal Maestro Walter Attanasi. Lo stesso Mario Biondi afferma: “La musica genera empatia, un sentimento intimo e profondo, un territorio da arredare con emozioni e atmosfere gioiose e amabili. La Festa della Musica è un concetto che da tanto tempo unisce e rafforza l’aggregazione e lo sviluppo della musica e dei suoi attori. Sono contentissimo di tornare nella mia bellissima Sicilia e di andare ad Agrigento, Girgenti, la nostra grande Capitale italiana della Cultura 2025. Un territorio che merita tanto, che ha meritato tanto nei secoli e nei millenni passati e che continua a meritare supporto e sostegno. Felice di rappresentare quest’anno questa importante manifestazione.”

E ad Agrigento, ancora il 21 giugno, alle 21:30 altro evento nella Cattedrale di San Gerlando, dove il celebre compositore di Musica Sacra e di colonne sonore cinematografiche, pluripremiato a Hollywood, Monsignor Marco Frisina, per la prima volta ad Agrigento dirigerà uno straordinario concerto di 200 coristi provenienti da 10 Cori Parrocchiali e non della Diocesi di Agrigento, tutti aderenti alla Federcori ed accompagnati dalla formidabile Orchestra Bequadro di Bagheria, composta da 50 maestri musicisti, con il prezioso supporto di 5 solisti. L’evento è patrocinato dal Comune di Agrigento, dalla Diocesi di Trapani e dalla Fondazione Agrigento 2025, ed è interamente organizzato da Chorus Inside Sicilia della Federcori. Ancora nell’ambito della Festa della Musica, altri significativi appuntamenti di carattere musicale si svolgeranno dal 20 al 22 giugno ad Agrigento, con un fitto calendario che arricchisce l’offerta musicale per cittadini e visitatori.