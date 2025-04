Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025: il sindaco Miccichè su “GO!2025 e Agrigento: le due capitali della cultura 2025 e il ruolo degli eventi e degli spettacoli dal vivo per la spinta propulsiva alla crescita economica”

“Un incontro proficuo e stimolante quello organizzato e promosso da Assomusica che si è svolto ieri a Roma, nella Sala Tatarella della Camera dei Deputati, e che ha permesso di mettere a fuoco il particolare valore che eventi e musica dal vivo rappresentano per i nostri territori. Agrigento è una terra ricca di iniziative e di giovani appassionati che, con impegno e dedizione, portano avanti progetti di grande qualità. Ribadisco che manifestazioni come Festivalle, Ellenic Festival, SiciliMovie e Festival del Mito attirano ogni anno artisti di rilievo nazionale e internazionale, contribuendo a dare visibilità alla nostra città. Agrigento, Capitale Italiana della Cultura 2025, continuerà a essere protagonista grazie anche al lavoro di questi organizzatori, tutti agrigentini: c’è chi è tornato dopo anni di esperienza fuori, chi continua a vivere altrove ma resta legato alla città e chi non è mai andato via. A tutti loro va il pieno supporto dell’amministrazione comunale, che li ringrazia per la passione e la professionalità con cui portano avanti il loro lavoro.” Queste le parole del Sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, nell’ambito dell’evento “GO!2025 e Agrigento: le due capitali della cultura 2025 e il ruolo degli eventi e degli spettacoli dal vivo per la spinta propulsiva alla crescita economica”, che si è svolto ieri a Roma nella Sala Tatarella della Camera dei Deputati, promosso da Assomusica su iniziativa dell’On. Gianluca Caramanna. Obiettivo dell’incontro è stato mettere in evidenza il ruolo strategico degli spettacoli dal vivo come strumenti di crescita culturale e volano per lo sviluppo economico e turistico, soprattutto nei territori meno centrali.

Erano presenti l’On. Gianluca Caramanna, Camera dei Deputati, Carlo Parodi, Presidente di Assomusica, Rodolfo Ziberna, Sindaco di Gorizia; Francesco Micciché, Sindaco di Agrigento; Fabiola Sfodera, Professoressa La Sapienza Università di Roma e l’On. Matteo Orfini, Camera dei Deputati. Altro intervento in videocollegamento è stato quello del Ministro del Turismo, Sen.ce Daniela Santanchè. L’evento è stato moderato dal vicedirettore de Il Messaggero, Alvaro Moretti.