Agrigento. Capodanno sicuro, divieto di vendita alcolici nel centro storico e al Viale della Vittoria

Capodanno 2022 – Deroga Ordinanza Sindacale n. 106 del 04/11/2022. O.S n.120 del 30 dicembre 2022.

l sindaco di Agrigento ha firmato un’ordinanza che impone dei divieti nella notte tra il 31 dicembre ed il primo gennaio. Si tratta di un provvedimento per garantire la sicurezza a Capodanno, soprattutto in piazza Marconi dove si terrà la serata con Achille Lauro per salutare il nuovo anno che dovrebbe portare almeno 14 mila persone.