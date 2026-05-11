Agrigento celebra il suo “Ambasciatore del Gusto”: Premio d’Eccellenza allo Chef Giovanni Mangione

Dalla missione internazionale a Skopje al riconoscimento ufficiale nella sua città. Il noto pastry chef premiato dal Sindaco Micciché per aver portato l’arte dolciaria siciliana nel mondo.

Il talento, quando incontra la passione e il rispetto per le proprie radici, diventa un patrimonio collettivo. Lo sa bene la città di Agrigento che, nella giornata del 7 maggio, ha voluto rendere omaggio a uno dei suoi figli più illustri nel panorama gastronomico, il pastry chef Giovanni Mangione. Presso il Palazzo di Città, il Sindaco Francesco Micciché, accompagnato dall’assessore Carmelo Cantone, ha consegnato a Mangione un attestato di riconoscimento ufficiale. Il titolo conferito non lascia spazio a dubbi, “Eccellenza agrigentina nel mondo e Ambasciatore del Gusto”. Un gesto che sancisce il legame indissolubile tra lo chef e la sua terra, premiando la capacità di Mangione di trasformare i sapori della Sicilia in un linguaggio universale, capace di ammaliare palati a ogni latitudine.



Il premio arriva come coronamento di un percorso che ha visto Mangione protagonista assoluto fuori dai confini nazionali. Lo scorso 17 novembre, infatti, lo chef è stato il volto della pasticceria siciliana d’eccellenza a Skopje, in Macedonia del Nord, in occasione della X° edizione della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo. L’evento, promosso dal Ministero degli Affari Esteri e organizzato con cura dall’Ambasciata Italiana a Skopje, ha visto Mangione nel ruolo di rappresentante ufficiale dell’alta pasticceria isolana. In quell’occasione, lo chef ha saputo trasportare i profumi autentici, i colori vividi e la storia millenaria della Sicilia in terra macedone, riscuotendo il plauso entusiasta dell’Ambasciatore Paolo Palmieri e di tutto il corpo diplomatico. “Giovanni Mangione non è solo un maestro pasticcere, ma un vero e proprio ambasciatore della nostra cultura,” è stato il commento a margine della cerimonia.



L’assessore Cantone e il primo cittadino hanno sottolineato come figure come quella di Mangione siano fondamentali per la promozione del brand “Agrigento”, specialmente in vista delle sfide culturali e turistiche che attendono la città. Con questo riconoscimento, Agrigento si stringe attorno al suo campione, celebrando non solo la tecnica sopraffina di un professionista, ma l’orgoglio di chi, con un sac à poche e tanta dedizione, continua a raccontare al mondo quanto sia dolce il cuore della Sicilia.