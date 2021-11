AGRIGENTO. CELEBRAZIONE DELLA VIRGO FIDELIS

Domani 20 novembre, alle ore 10.00 presso LA CHIESA DI SAN CALOGERO di Agrigento, in occasione della ricorrenza della “Virgo Fidelis” – Santa Patrona dell’Arma dei Carabinieri – verrà celebrata una Santa Messa, officiata da Don Salvatore Falzone, Cappellano Militare dell’Arma dei Carabinieri della Legione Sicilia, concelebrata da Don Angelo Cerenzia, parroco della Basilica dell’Immacolata di Agrigento.

La cerimonia – in cui si inserisce anche l’ 80° Anniversario della Battaglia di Culqualber”e la celebrazione della “Giornata dell’Orfano” – costituisce annualmente un momento di meditazione spirituale per le donne e gli uomini in uniforme della Benemerita. Per quel fatto d’armi alla Bandiera dell’Arma fu conferita la seconda Medaglia d’Oro al valor Militare.

Alla celebrazione parteciperanno le autorità provinciali, unitamente a Carabinieri, in servizio e in congedo, alle loro famiglie, ai parenti delle “vittime del dovere”. Tutti i cittadini sono stati invitati a partecipare quali graditi ospiti dell’Arma