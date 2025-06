Agrigento, concerto lirico sinfonico al Teatro Pirandello per chiudere il Congresso AEMED 2025

Mercoledì 11 giugno alle ore 19.00, l’incantevole cornice del Teatro Luigi Pirandello, ospiterà un prestigioso concerto lirico sinfonico, la serata di gala di chiusura dei lavori del Congresso Internazionale di Agroecologia del Mediterraneo (AEMED 2025) prevista il giorno 12. L’evento promosso e curato dall’Associazione Culturale Giovanile Harmonices Mundi di Agrigento, in collaborazione con l’Euro-Via-Festival, progetto internazionale dedicato al dialogo tra musica, cultura e sostenibilità, con il programma musicale abbraccia alcune delle pagine più celebri e amate del repertorio operistico e sinfonico europeo, con musiche di Gaetano Donizetti, Wolfgang Amadeus Mozart e Giuseppe Verdi.



Un Concerto dal respiro internazionale che vede sul podio il rinomato direttore d’orchestra Johannes Skudlik, con la partecipazione del pianista Luigi Fiore, del tenore Alfonso Zambuto e del soprano Miriam Bissanti che dichiara: “E’ motivo di orgoglio e portare un evento che coinvolge artisti locali e ospiti internazionali in un Teatro di rara bellezza come il Pirandello di Agrigento. Ci auguriamo davvero, che il nostro lavoro possa essere fonte di ispirazione, ricordando a tutti noi che abbiamo giovani capaci e volenterosi impegnati a generare bellezza con ogni forma d’arte. Arte che unisce e rende liberi”.



L’esecuzione è affidata all’Orchestra da Camera Concordiae Musici, giovane formazione orchestrale attenta ai valori della sostenibilità e della valorizzazione culturale del territorio. La serata di Gala nell’incantevole cornice del Teatro Luigi Pirandello, introduce l’ultima giornata di lavori del Primo Congresso Internazionale di Agroecologia che ha registrato numeri straordinari con 416 iscritti provenienti da 28 Paesi di 4 continenti (Italia, Spagna, Estonia, Israele, Irlanda, Cechia, Regno Unito, Germania, Algeria, Stati Uniti, Grecia, Malta, Canada, Tunisia, Croazia, Brasile, Portogallo, Turchia, Francia, Paesi Bassi, Belgio, Svizzera, Slovenia, Palestina, Cisgiordania, Iran, Argentina, Cile) oltre 250 pubblicazioni scientifiche ed esperienziali, che evidenziano la ricchezza e il dinamismo della ricerca, dell’innovazione, delle buone pratiche dell’Agroecologia. Grande affluenza anche all’Agroecology Open Space, lo spazio aperto a tutti che ha fatto da crossover tra Scienza Arte e Storytelling; uno spazio esperienziale con talk tematici, workshop e performance partecipate. La curatela e l’allestimento della Direttrice artistica Rossana Danile, si articolano con le opere di Antonella Barone, Alessandro Calizza, Solveig Cogliani, Leonardo Cumbo, Sabreen Haj Ahamad, Bruno Melappioni, Veronica Monterisi, Lella Russo, Fiorenzo Zaffina. Possibilità di acquistare il biglietto per il concerto, direttamente presso il Teatro, a partire dalle ore 18,30 di mercoledì 11.