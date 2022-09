Agrigento, Conte: “Abbiamo realizzato l’80 per cento del nostro programma, ora il salario minimo” (VIDEO)

Agrigento, Di Paola (M5S); “Non fatti impianti rifiuti per favorire i signori delle discariche”.

“Gli impianti per il trattamento dei rifiuti? Non sono stati fatti dalla politica per favorire i signori delle discariche e ora siamo in emergenza continua. È ora di cambiare, di chiudere col passato una volta per tutte. È ora per noi di mettere a frutto l’esperienza maturata in 10 anni di opposizione all’Ars per governare questa Regione”. Lo ha detto tra le altre cose oggi ad Agrigento Nuccio Di Paola il candidato M5s alla presidenza della Regione.

Il presente M5S Giuseppe Conte ha messo l’accento sull’ affidabilità e concretezza del Movimento e la sua determinazione a fare sempre meglio. ” Abbiamo realizzato – ha detto- l’80 per cento del nostro programma.Ma vogliamo realizzarlo tutto, la prima cosa che faremo è il salario minimo”.