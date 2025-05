Agrigento, contrada Consolida: da area marginalizzata a potenziale risorsa urbana

Il Consiglio comunale di Agrigento ha approvato la ratifica di due delibere di Giunta relative ad altrettante iniziative di tutela ambientale e rigenerazione urbana. Si tratta, in particolare, del risanamento e della bonifica del sito inquinato di contrada Consolida. Con un finanziamento regionale complessivo di 183.500 euro, il Comune procederà al piano di indagine ambientale, con la valutazione dello stato di contaminazione del sito e la predisposizione degli interventi di bonifica. Il sindaco, Francesco Miccichè, ringrazia i consiglieri comunali presenti in aula per il voto di ratifica “che – afferma – non è solo un atto formale ma un’assunzione di responsabilità condivisa per il futuro della città, a prescindere dai colori politici. Quando si lavora in sinergia è possibile attrarre risorse, pianificare con serietà e offrire ai cittadini risposte concrete. E’ un cambiamento significativo nella gestione dei siti inquinati. Non si tratta più di interventi sporadici o emergenziali, ma di una strategia strutturata e lungimirante, capace, nel caso specifico, di trasformare il sito di contrada Consolida da area marginalizzata a potenziale risorsa urbana, in un contesto di transizione ecologica e di sviluppo sostenibile del territorio.”