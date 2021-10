AGRIGENTO. CONTROLLI MISURE DI CONTENIMENTO PER IL CONTAGIO DA COVID 19. SOSPESA ATTIVITA’ COMMERCIALE.

Nella serata di ieri, primo ottobre, nel corso dei predisposti controlli per il rispetto delle misure di contenimento per il diffondersi della pandemia da COVID 19, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Agrigento, hanno ispezionato diversi locali del centro storico per verificare l’osservanza delle misure imposte dalla norme previste per la zona gialla. Particolari criticità sono state rilevate nei confronti del locale MOJO di P.zza San Francesco ove gran parte degli avventori erano assembrati tra loro senza l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuali e senza rispettare le distanze di sicurezza. Per tale violazioni è stata proposta la sospensione dell’attività commerciale di per 30 giorni considerata la recidiva per le medesime infrazioni riscontrate nei week end scorsi nell’ambito di analoghi servizi di prevenzione.