Agrigento: Corteo di protesta per l’emergenza idrica

Si è appena conclusa la manifestazione “Scendiamo in piazza per l’acqua”, organizzata per sensibilizzare la cittadinanza sull’emergenza idrica che sta colpendo il territorio. L’evento, che ha visto una significativa partecipazione di cittadini e associazioni locali, ha avuto luogo nel pomeriggio, con ritrovo alle ore 18.00 in Piazza Cavour. Il corteo, animato da striscioni, slogan e interventi al megafono, ha percorso le vie principali della città, dirigendosi verso Piazzale Aldo Moro. Tra i partecipanti, numerosi giovani, famiglie e attivisti, tutti uniti dalla volontà di richiamare l’attenzione delle autorità locali e nazionali sulla grave crisi idrica che affligge la regione. La manifestazione ha voluto mettere in luce i gravi problemi legati alla gestione delle risorse idriche in Sicilia, tra cui la carenza d’acqua potabile e le frequenti interruzioni del servizio. I partecipanti hanno chiesto interventi urgenti per migliorare la rete idrica, aumentare la capacità di stoccaggio delle risorse idriche e promuovere una gestione sostenibile dell’acqua.

Molti dei manifestanti hanno sottolineato l’importanza di adottare soluzioni a lungo termine per affrontare le cause strutturali dell’emergenza idrica, tra cui il cambiamento climatico e la cattiva gestione delle risorse. Tra le proposte emerse durante il corteo, spiccano l’investimento in infrastrutture idriche moderne e l’implementazione di politiche per la conservazione dell’acqua.