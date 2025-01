Agrigento, cultura e tradizioni: sabato 4 gennaio lo “Zampogna Fest”

Ad Agrigento, Capitale italiana della Cultura 2025, sabato 4 gennaio si svolgerà “Zampogna Fest”, organizzato dall’associazione culturale “Sikania in Movimento”, presieduta da Alfio Leocata, e con la direzione artistica di Berta Ceglie. L’iniziativa intende celebrare l’antico strumento musicale della cultura mediterranea. Sarà proposto un percorso tra musica, religiosità, gastronomia e tradizioni che si intrecciano, e da cui emerge un’identità culturale siciliana per eccellenza. Il programma: si inizia sabato mattina con un convegno al Seminario Vescovile di Agrigento, in presenza di nomi di caratura nazionale come Sergio Bonanzinga, ordinario di etno-musicologia dell’Università di Palermo, Salvatore Tomasello, Salvo Tomasello della liuteria Galermo, iscritto anche lui nel Libro dei Tesori umani viventi come costruttore di zampogna ‘a paru’ e Rosario Altadonna, polistrumentista messinese che, per primo in Italia, nell’aprile scorso, al Conservatorio Statale di Musica Tchaikovsky di Nocera Terinese, in Calabria, si è laureato in zampogna, strumento musicale simbolo della cultura popolare meridionale. Il momento più atteso dello “Zampogna Fest” si svolgerà sabato 4 gennaio dalle ore 15:30, con il concerto itinerante “Zampogna Fest – Ance e passi”, con 20 musicisti che, dalla chiesa di San Pietro, attraverseranno la Via Atenea verso Piazza Pirandello, e poi tappa finale allo storico Presepe di Via San Girolamo dove, dalle ore 18, nell’ambito dell’evento “Tradizioni e fascino d’altri tempi”, saranno offerte degustazioni di ricotta calda e tuma fresca, con il corredo di un’esposizione di carretti siciliani, auto e moto d’epoca, tra musica, festa e cultura della tradizione popolare siciliana.

L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Agrigento.

E il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, commenta: “Lo ‘Zampogna Fest’ rappresenta un’occasione unica per celebrare l’anima più autentica della nostra terra, dove musica, tradizioni, religiosità e sapori si intrecciano e raccontano la storia e l’identità della Sicilia. Invito tutta la cittadinanza e i visitatori a partecipare numerosi a questa straordinaria manifestazione. Un ringraziamento particolare lo si rivolge all’associazione culturale ‘Sikania in Movimento’, presieduta da Alfio Leocata, e alla direzione artistica di Berta Ceglie, che hanno reso possibile un evento di così alto livello, arricchito dalla presenza di illustri esponenti di spessore nazionale. Invito i miei concittadini e visitatori a partecipare a questa bellissima giornata di festa, cultura e tradizione che renderà omaggio al cuore pulsante della nostra identità siciliana.”