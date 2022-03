Agrigento. Divieto di sosta con rimozione per consentire i lavori di scerbamento e pulizia meccanizzata con spazzatrice.

l’atto di indirizzo dell’Assessore alla Polizia Locale in atti prot. n. 14618 del 28/02/2022, con il quale si chiede, a seguito della programmazione di interventi di scerbamento e pulizia in città, di istituire nella Piazza Amagione, via Renato Candida, Piazza Primavera, via Barone Celsa, via Ezio D’Errico, Piazza Savatteri Castelli e via Gioeni, dal 07/03/2022 al 12/03/2022 il divieto di sosta con rimozione dalle ore 07.00 fino a cessato bisogno, per consentire i lavori di scerbamento e pulizia meccanizzata con spazzatrice;

Ritenuto dover provvedere a salvaguardia della pubblica incolumità e in deroga alla vigente ordinanza;



Divieto di sosta con rimozione nella Piazza Amagione, via Renato Candida, Piazza Primavera, via Barone Celsa, via Ezio D’Errico, Piazza Savatteri Castelli e via Gioeni, dal 07/03/2022 al 12/03/2022 dalle ore 07.00 fino a cessato bisogno, per consentire i lavori di scerbamento e pulizia meccanizzata con spazzatrice.

Considerato che i lavori interesseranno Piazze e vie della città dove attualmente è consentita la sosta ai veicoli, dalla prossima settimana verrà istituito il divieto di sosta con rimozione dalle ore 07.00 fino a cessato bisogno, per consentire i lavori di scerbamento e pulizia meccanizzata con spazzatrice. come da elenco allegato:

1) Lunedì 07/03/2022 Piazza Amagione – divieto di sosta con rimozione in tutta la piazza;

2) Martedì 08/03/2022 via Renato Candida, dal cv. 1 al cv. 27 – divieto di sosta con rimozione ambo i lati;

3) Mercoledì 09/03/2022 Piazza Primavera – divieto di sosta con rimozione in tutta la piazza; 4) Giovedì 10/03/2022 via Barone Celsa dal cv. 2 fino a Piazza Primavera – divieto di sosta con

rimozione ambo i lati;

5) Giovedì 10/03/2022 via Ezio D’Errico dall’incrocio con via Butera – divieto di sosta con rimozione in tutta la via ambo i lati;

6) Venerdì 11/03/2022 Piazza Savatteri Castelli – divieto di sosta con rimozione in tutta la piazza; 7) Sabato 12/03/2022 via Gioeni dal cv. 118 fino all’incrocio con via XXV Aprile – divieto di

sosta con rimozione ambo i lati.