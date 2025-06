Agrigento, domani mattina interventi di scerbamento e potatura: chiusura temporanea al traffico tra Porta Aurea e via Luca Crescente.

Il Sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, informa che domani, venerdì 13 giugno, a partire dalle ore 08:30 e fino a cessato bisogno, avranno inizio i lavori di scerbamento e potatura nel tratto compreso tra Porta Aurea e via Luca Crescente, all’altezza dell’ex ristorante Casello. Per consentire lo svolgimento in sicurezza degli interventi, il traffico veicolare sarà interdetto nella zona interessata. Il Sindaco si scusa per gli eventuali disagi arrecati e ringrazia la cittadinanza per la collaborazione.