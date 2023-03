Agrigento e la comunità rumena: incontri per l’integrazione e la valorizzazione della diversità culturale

Si terrà il prossimo sabato 1 aprile 2023 ad Agrigento una serie di incontri istituzionali con il ministro/segretario di stato per la diaspora rumena, il Dott. Gheoghe Cârciu, in collaborazione con Gianni Calderone, presidente del Comites Romania. L’occasione sarà utile per promuovere la collaborazione istituzionale e sociale-culturale tra la comunità romena e le istituzioni locali.

Il primo incontro ufficiale si svolgerà alle 10:30 con il sindaco del comune di Agrigento, Dott. Franco Miccichè, e la giunta, presso il comune di Agrigento. Durante l’incontro saranno affrontate questioni relative alla presenza dei cittadini rumeni ad Agrigento e alle possibili opportunità di collaborazione tra le istituzioni locali e le associazioni rumene.

Sempre lo stesso giorno, alle 12:00 si terrà un incontro al Polo Universitario Empedocle di Agrigento con il Presidente On. Antonino Mangiacavallo. L’incontro permetterà di discutere di temi legati all’istruzione e alla formazione, con particolare attenzione alle opportunità offerte dalla presenza della comunità rumena nella zona.

Nel pomeriggio invece, alle 17:00, l’incontro presso l’aula consiliare del comune di Favara con la partecipazione del sindaco di Favara, Antonio Palumbo, il presidente del consiglio comunale, Miriam Mignemi, la giunta, il consiglio comunale di Favara e la comunità romena della provincia di Agrigento. L’incontro darà la possibilità di promuovere la collaborazione tra le istituzioni locali e le associazioni rumene presenti sul territorio.

Il Prof. Giuseppe Arnone, promotore dell’evento, ha sottolineato: “l’importanza di questi incontri è rafforzare la collaborazione tra la comunità rumena e le istituzioni locali, favorendo l’integrazione e la valorizzazione della diversità culturale”.