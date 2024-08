Agrigento e Porto Empedocle: Controlli di Ferragosto. Sanzionati parcheggiatori abusivi e automobilisti.

La notte di ferragosto i Carabinieri del Comando Provinciale di Agrigento hanno intensificato il controllo del territorio con mirati servizi volti a garantire festeggiamenti sicuri nelle zone del capoluogo dove si svolge la movida. L’attenzione è stata rivolta anche alle aree di parcheggio dove due uomini di 37 e 56 anni sono stati sorpresi dai militari mentre esercitavano l’attività di parcheggiatore abusivo sul lungomare di Porto Empedocle. Nella circostanza è stata rinvenuta in loro possesso la somma contante di 80 euro, provento dell’attività. I controlli alla circolazione stradale, volti a contrastare il fenomeno della guida in stato di ebbrezza, hanno inoltre consentito di individuare il conducente di un’autovettura con tasso alcolemico cinque volte superiore al limite consentito. I controlli dell’Arma proseguiranno per tutto il periodo estivo al fine di tutelare la sicurezza di turisti e cittadini.