Agrigento. Elisoccorso, il Comune cerca un’area idonea: convocata la Commissione

La 2 Commissione Consiliare permanente composta dai Consiglieri Comunali La Felice Giuseppe, Burgio Sergio e Cirino Valentina si è riunita in data odierna, alla presenza dell’assessore Cantone e al Comandante dei Vigili Urbani Lattuca, per discutere su una possibile area da adibire ad elisoccorso.

Alla luce dei due gravi episodi di soccorso medico, dove l’elicottero è dovuto atterrare in emergenza presso ex pista di pattinaggio creando molteplici problematiche, si ritiene opportuno dover individuare velocemente un’area idonea per il soccorso.