Agrigento, Fiorella Mannoia incanta il Live Arena: sold out per il tour “Fiorella Sinfonica”

Una serata di grande musica e forti emozioni quella vissuta ieri al Live Arena dei fratelli Bellavia, dove Fiorella Mannoia ha fatto registrare il tutto esaurito. La cantante romana, tra le voci più amate della musica italiana, ha regalato al pubblico siciliano un concerto intenso ed elegante, nell’ambito del tour “Fiorella Sinfonica – Live con orchestra”, uno degli appuntamenti più attesi della stagione musicale isolana. Nel corso della serata, Mannoia ha voluto sottolineare l’impegno della fondazione “Una, nessuna, centomila”, che porta avanti concretamente la lotta contro la violenza di genere. Quello di Agrigento è stato il secondo appuntamento siciliano del tour, accolto da un pubblico caloroso che ha riempito ogni posto disponibile, confermando ancora una volta il legame speciale tra Fiorella e la Sicilia.

