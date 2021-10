AGRIGENTO.  FURTO AI DANNI DELL’ISTITUTO SCOLASTICO “KOLBE”. INDAGANO I CARABINIERI.

Nel pomeriggio di ieri, 21 ottobre, la collaboratrice dell’Istituto scolastico comprensivo “Anna Frank” ha denunciato, presso la Stazione Carabinieri di Agrigento, il furto ai danni del plesso denominato “Kolbe” sito in Contrada San Michele. Nella circostanza si è appreso che nel corso della notte del 20 ottobre, ignoti sono penetrati all’interno dell’istituto forzando una finestra e danneggiando le porte interne delle aule didattiche ove sono stati asportati 5 computer notebook marca Asus. Il danno è ancora in corso di quantificazione. I Militari della Stazione di Agrigento hanno eseguito un primo sopralluogo sulla scena del reato per acquisire eventuali tracce o indizi utili all’individuazione dei responsabili.