Agrigento. Giovedì 17 novembre presso il Museo “P. Griffo”, la prima edizione del Premio “Dona Maiora”

Si terrà oggi, giovedì 17 novembre 2022, a partire dalle ore 20.00 presso la Sala Zeus del Museo Archeologico “Pietro Griffo” di Agrigento, la prima edizione del Premio “Dona Maiora”, indetto dall’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia- sezione di Agrigento. Ad organizzarne la premiazione il Presidente dell’UNUCI, il Cav, Tenente Carmelo Fenech. L’obiettivo dell’UNUCI- acronimo di Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia, è quello di- come si legge nella locandina della manifestazione “diffondere i valori di sicurezza della Patria rafforzando i vincoli di solidarietà tra il mondo militare e la società civile, organizzare iniziative culturali e sociali al fine di incentivare i sentimenti di fedeltà alle istituzioni democratiche”. Da qui, la volontà di istituire il Premio Annuale “Dona Maiora”-che intende premiare un Ente, un Comando o un Reparto che abbia particolarmente meritato, operando sul territorio Agrigentino ed avendo ottenuto risultati meritevoli; altresì, il personale civile che sia balzato agli onori della cronaca per il compimento di atti e comportamenti che abbiano esaltato il valore di altruismo e solidarietà umana.

Dunque, ad essere premiati durante la kermesse serale Esercito italiano 46°Rgt. Trasmissioni Palermo; Marina Militare; Carabinieri; Guardia di Finanza; Polizia; Polizia Penitenziaria; Vigili del Fuoco.

A presentare la manifestazione Davide Sardo. Previsti gli interventi musicali del Pianista Maestro Salvatore Galante e della Soprano Giovanna Vullo.