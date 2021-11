Agrigento. Giovedì 18 novembre, ritorna la Passeggiata della Salute promossa dall’ASP e dedicata alla Giornata Mondiale del Diabete

Si terrà domani, giovedì 18 novembre 2021 ad Agrigento, presso la Valle dei Templi, la Passeggiata della Salute promossa dall’Unità operativa educazione alla salute aziendale dell’ASP e in collaborazione con il Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi. Con registrazione dei partecipanti alle ore 9 presso il Tempio di Giunone, si inizierà la passeggiata tra le bellezze archeologiche a partire dalle ore 10. L’evento, giunto alla sua ottava edizione, vuole sensibilizzare la gente alla vita sana e all’attività fisica. Seguendo il sentiero della Via Sacra, i partecipanti potranno consultare materiale informativo sulla prevenzione del diabete e, per gli interessati, la possibilità di sottoporsi allo screening per la glicemia, grazie alla presenza del presidio medico. Si ricorda che i partecipanti, per entrare nell’area del Parco, dovranno essere muniti di certificazione verde, ovvero del green pass.