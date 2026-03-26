Agrigento. Giovedì 26 marzo, si presenta ” Impronte su carta” della poetessa Margherita Biondo

Verrà presentato oggi, giovedì 26 marzo alle ore 17:30 presso il foyer “Pippo Montalbano” del Teatro Pirandello di Agrigento, l’ultima pubblicazione letteraria della poetessa Margherita Biondo.

“Impronte su carta”- questo il titolo della raccolta poetica pubblicata da Medinova- si suddivide in quattro sezioni: “Incipit”; “Il poeta”; ” Sguardi di…versi”; “Sull’amore”.

“Il testo- spiega Beniamino Biondi che ne ha firmato la prefazione- si snoda nell’immersione del pensiero di un mondo tutto personale dove, confidando sulle proprie forze, la poetessa a volte urla a volte bisbiglia”.

Una raccolta di poesie, impresse nero su bianco in circa un centinaio di pagine, risulta netta e tagliente capace di rappresentare il turbamento, il senso del tragico dell’esistenza che pone all’infinito domande senza risposte. Ma che, con una retorica finale, allude ad un canto che di dolore si trasforma in speranza.

Ad interpretare le parole magmatiche della poetessa Margherita Biondo saranno con i loro interventi Beniamino Biondi e Antonio Liotta. Le letture sono affidate a Luisa Lo Verme.

La foto di copertina è scattata da Syria Biondo. Dunque, appuntamento oggi pomeriggio alle ore 17:30 per partecipare alla presentazione di “Impronte su carta” della poetessa Margherita Biondo.