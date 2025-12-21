AGRIGENTO – I Carabinieri intensificano i controlli: ritirate 20 patenti, documenti di circolazione ed elevate sanzioni amministrative per oltre 4.000 euro

Nel corso di mirati servizi di controllo del territorio, svolti nei giorni scorsi nel comune di Agrigento e nei centri limitrofi, i Carabinieri della Compagnia di Agrigento hanno intensificato l’attività di vigilanza sulla circolazione stradale, con particolare attenzione ai comportamenti maggiormente pericolosi alla guida.

Nel corso dei controlli sono stati identificati oltre 200 soggetti e verificati 142 veicoli, con l’elevazione di numerose sanzioni per violazioni al Codice della Strada, tra cui l’uso del telefono cellulare alla guida, la guida in stato di ebbrezza, la mancata revisione dei veicoli e la circolazione con patente scaduta.

Complessivamente sono state ritirate 20 patenti di guida e una carta di circolazione, mentre un veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo e un altro a sequestro finalizzato alla confisca. Le sanzioni amministrative elevate ammontano a circa 4.600 euro. 13 i conducenti sorpresi ad utilizzare dispositivi elettronici di varia natura durante la guida: per loro è scattata la sospensione immediata della patente di guida per 15 giorni, nonché la perdita di 4 punti e una sanzione di 250 euro. Tre giovani sono invece stati controllati alla guida di veicoli sotto l’effetto di alcolici. Un trentenne, infine, è stato sorpreso, per la seconda volta, alla guida di un’autovettura senza aver mai conseguito la patente: anche in questo caso, il veicolo è stato sequestrato e verrà sottoposto a confisca.

Nel medesimo contesto operativo, i militari dell’Arma hanno svolto anche attività di contrasto all’uso di sostanze stupefacenti, specie nelle aree di movida, procedendo alla segnalazione alla Prefettura di due soggetti trovati in possesso di modiche quantità di hashish.

Inoltre, nel corso delle attività di controllo, i militari dell’Arma hanno proceduto nei confronti di un soggetto che, fermato alla guida di un veicolo, ha fornito false generalità nel tentativo di eludere gli accertamenti non avendo mai conseguito la patente di guida, venendo sanzionato anche per guida senza carta di circolazione.

I servizi, che hanno visto l’impiego di oltre 30 Carabinieri, rientrano in un più ampio dispositivo di controllo del territorio finalizzato a garantire sicurezza stradale e tutela della collettività, soprattutto in vista dell’incremento dei flussi di traffico legati alle festività natalizie.

I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane.