Agrigento, i Vigili del Fuoco pronti allo sciopero: “Scelte incomprensibili, a rischio soccorso e sicurezza”

Clima teso al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Agrigento. Le rappresentanze sindacali annunciano uno sciopero, con sit-in sotto la Prefettura e richiesta di incontro con il prefetto Salvatore Caccamo. Alla base della protesta, il mancato rispetto di accordi sindacali e un’organizzazione del lavoro giudicata penalizzante e pericolosa, soprattutto in un periodo critico come quello degli incendi estivi. La dichiarazione ufficiale segue lo stato di agitazione già proclamato e il tentativo di conciliazione fallito con il comandante Calogero Barbera. Di seguito la nota stampa integrale: “DICHIARAZIONE DI SCIOPERO PER I VIGILI DEL FUOCO DEL COMANDO DI AGRIGENTO. Illustrissime Autorità, le scriventi Sigle Sindacali del Comando dei Vigili del Fuoco di Agrigento a seguito della dichiarazione dello Stato di Agitazione e della mancata conciliazione con il Comandante ing. Calogero Barbera, avvenuta il 22 Luglio 2025 dinnanzi al Direttore Regionale VVF Sicilia Dott. Ing. Agatino Carrolo, comunicano lo sciopero di categoria, annunciato durante la sede assembleare, che si terrà in data da destinarsi attraverso un sit-in sotto la prefettura con richiesta di udienza dal signor Prefetto di Agrigento Dott. Salvatore Caccamo. L’atteggiamento di ostilità adottato dal Comandante nell’ultimo periodo e la chiusura mostrata in assise, non ha permesso lo sperato risultato, ovvero convergere responsabilmente su tematiche di estrema importanza riguardanti non solo il soccorso pubblico e la difesa civile in ambito della provincia di Agrigento ma anche l’equa distribuzione dei carichi di lavoro del personale anche ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro. Lo stato di agitazione è scaturito proprio per il mancato rispetto di alcune contrattazioni sindacali concordate all’unanimità tra i rappresentanti dei lavoratori con i Dirigenti passati e nonostante le diverse convocazioni alle quali la quasi totalità delle sigle sindacali ha richiesto di adoperare il personale operativo per il Soccorso Tecnico Urgente e di seguire quelle che sono le linee guida interne, frutto di ponderato, responsabile, minuzioso e collaborativo confronto fra le parti. Non comprendiamo neanche dopo aver posto la specifica domanda al diretto interessato, come mai il Dirigente Barbera abbia adottato “scelte incomprensibili”, effettuando il ridimensionamento dell’organico operativo e un ordine di priorità sulla disposizione del personale mettendo a rischio non solo l’efficienza del soccorso ma anche quella degli operatori, soprattutto in questo delicato periodo di incendi che vede la Sicilia e soprattutto la Provincia di Agrigento bruciare ininterrottamente. Alla luce di quanto esposto, le suddette Organizzazioni Sindacali ribadiscono e auspicano un gestione trasparente, condivisa che rispetta le normative e degli accordi sottoscritti a tutela di tutto il personale e del servizio siamo determinati ad andare avanti a tutela attraverso gli tutti gli strumenti di “lotta sindacale”. Con l’augurio di un sensibile riscontro da parte Vostra, porgiamo cordiali e rispettosi saluti.“