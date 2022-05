Agrigento: il 19 maggio conferenza stampa su depurazione in città

Nuovo impianto e fognatura Cannatello-Zingarello. Al Collegio dei Filippini presenti la Presidente Savarino, il Subcommissario nazionale Depurazione Costanza, i Sindaci Francesco Micciché e Antonio Palumbo

Roma, 12 maggio – Il nuovo impianto di depurazione a servizio di Agrigento e Favara e la fognatura della zona Cannatello-Zingarello: si avvicina l’inizio di due opere necessarie per l’uscita dall’infrazione comunitaria dovuta al mancato trattamento delle acque reflue urbane. La Struttura nazionale del Commissario Straordinario Unico per la Depurazione guidata da Maurizio Giugni illustra ad Agrigento le novità in corso, con una conferenza aperta agli organi di informazione. L’incontro si tiene giovedì 19 maggio alle ore 10 al Collegio dei Filippini (Palazzo dei Filippini – Via Atenea 270).

Saranno presenti il Subcommissario per la Depurazione Riccardo Costanza, in qualità di delegata della Regione Siciliana la Presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Mobilità dell’ARS Giusy Savarino, il Sindaco di Agrigento Francesco Micciché, il Sindaco di Favara Antonio Palumbo, i rappresentanti dell’Assemblea Territoriale Idrica e dell’Azienda Idrica Comuni Agrigentini.