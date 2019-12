Agrigento. Il 2020 inizia con il famoso Rapper Guè Pequeno

Per la notte più lunga dell’anno, ad Agrigento si concluderà con il famoso rapper e cantante italiano Guè Pequeno, lo ha annunciato il sindaco Calogero Firetto con un post su Facebook allegando anche un video di presentazione dell’artista.

“Il 2020 è un anno importante per la città. Ci piacerebbe materializzare in azioni, spettacoli ed eventi, tutto l’entusiasmo e le intenzioni che ci muovono verso questa ricorrenza.

Il 2020 segna i 2600 anni dalla fondazione di Agrigento, una città che muta, nel nome e nell’assetto, più e più volte, e arriva a noi come fosse la prova di un cambiamento effettivo e possibile.

Questo periodo festivo diventa occasione per dare voce all’associazionismo e alle sinergie di idee che muovono una serie di incontri, artistici e culturali. Per ribadire un concetto: insieme si fa meglio. In termini di cura, attenzione e sostegno.