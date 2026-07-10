AGRIGENTO – IL COMANDANTE PROVINCIALE DEI CARABINIERI INCONTRA IL NEOELETTO SINDACO DI AGRIGENTO

Nella mattinata odierna, a margine della cerimonia di consegna delle ricompense ai militari distintisi in servizio e della Targa “Appuntato Allotta”, svoltasi presso la Caserma “Biagio Pistone”, sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Agrigento, il Comandante Provinciale, Colonnello Nicola De Tullio, ha incontrato il neoeletto Sindaco di Agrigento, dott. Michele Sodano.

L’incontro si è svolto nell’ufficio del Comandante Provinciale, in un clima di cordialità istituzionale, e ha rappresentato l’occasione per rivolgere al primo cittadino gli auguri di buon lavoro per il nuovo incarico alla guida dell’Amministrazione comunale.

Nella circostanza, il Colonnello De Tullio ha consegnato al Sindaco un quadro raffigurante la Caserma “Biagio Pistone”, sede del Comando, realizzato dall’artista agrigentino autodidatta Salvatore Alaimo, noto come “u giurgintanu”, con la tecnica dell’inchiostrazione urbana a mano libera. L’omaggio rappresenta un simbolo del legame tra l’Arma e la città, richiamando il ruolo dei Carabinieri quale presidio di legalità, prossimità e fiducia nel cuore della comunità.

Nel corso del colloquio è stata ribadita la piena disponibilità dell’Arma dei Carabinieri a proseguire nel consueto spirito di collaborazione con le Istituzioni locali, nel comune impegno a favore della sicurezza, della legalità e della vicinanza ai cittadini.

Il Colonnello De Tullio ha sottolineato l’importanza del dialogo costante tra le diverse articolazioni dello Stato e gli Enti territoriali, quale presupposto fondamentale per affrontare con efficacia le esigenze della comunità agrigentina.

L’incontro si è concluso con il reciproco auspicio di una proficua collaborazione istituzionale, nel rispetto delle rispettive competenze e nell’interesse della città di Agrigento.