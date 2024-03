Agrigento, il “Mandorlo in Fiore” al rush finale

E’ la vigilia della giornata conclusiva del 76º Mandorlo in Fiore, 66º Festival internazionale del folklore.

Domani, domenica 17 marzo, alle ore 14 , innanzi al Tempio della Concordia, nella Valle dei Templi, sarà la volta dell’attesa esibizione di tutti i partecipanti alla kermesse e la consegna del “Tempio d’Oro” al gruppo vincitore 2024, scelto dalla giuria popolare. E non solo il d’oro, ma anche – è una novità – l’assegnazione del Tempio d’argento e di bronzo, come sul podio olimpico.

Inoltre, lo staff organizzatore, coordinato dall’assessore Carmelo Cantone, ha con determinazione promosso l’istituzione di un premio alla memoria di Franco e Totò Li Causi, i maestri che hanno reso planetaria la musica popolare siciliana, rivoluzionando anche il modo di eseguirla.

Domani sarà possibile visitare la Valle dei Templi fino alle ore 13:30 , e le biglietterie chiuderanno alle 12 . Dalle ore 13:45 sarà consentito l’accesso solo agli spettatori del ‘Mandorlo in fiore” muniti di biglietto, dagli ingressi del Tempio di Giunone, Tempio di Ercole e Porta V.

Domani mattina , come domenica scorsa, in città sarà ancora un tripudio di musica e danze, dalle ore 10 in poi, con la sfilata dell’intero corteo folk partecipante alla Festa, da piazza Pirandello attraverso il centro cittadino fino al Viale della Vittoria . L’onore e l’onere della presentazione degli eventi a Chiara Squaglia e a Riccardo Gaz.

Questa sera, alle 21 , l’ultimo dei tre spettacoli al Palacongressi e una vibrante “Notte bianca” in via Atenea, tra musica e intrattenimento con tanti artisti. E in contemporanea, dalle ore 21:30 , in piazza Marconi sarà in scena “Medea”, firmata da Marco Savatteri.