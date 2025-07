Agrigento in festa per San Calogero: tradizione e tante iniziative collaterali

Con tanta partecipazione emotiva, devozione ed entusiasmo è trascorso ad Agrigento il primo fine settimana della festa di San Calogero, una tradizione secolare che si è brillantemente rinnovata coinvolgendo anche i turisti attualmente in città.

Domenica scorsa la messa nella Basilica dell’Immacolata ha preceduto l’evento più atteso e caratterizzante, ovvero l’uscita del simulacro di San Calogero dal Santuario, tra migliaia di persone presenti nonostante il caldo asfissiante.

Nei giorni precedenti si sono susseguite iniziative collaterali di rilievo: venerdì sera “U venniri a villa” in piazza Marconi, teatro anche sabato sera del trascinante concerto di Lello Analfino e T Orkestar, il tutto condito con una ricca offerta di street food. Da oggi a sabato 12 luglio l’atrio del Teatro Pirandello ospita una mostra dei carretti siciliani, simbolo della tradizione popolare e dell’identità culturale dell’isola.

Si prosegue: giovedì 10 luglio alle ore 21 in Piazza Marconi sarà la volta di “San Calò mmanu ai carusi”, uno spettacolo che abbina musica, teatro e intrattenimento per raccontare storie e aneddoti legati alla figura del Santo. L’evento è a cura dell’Associazione Nuovo Piccolo Teatro di Agrigento, con la partecipazione di artisti locali. Presentano Simona Carisi e Riccardo Gaz.

Altri eventi collaterali ad arricchire il calendario: giovedì 10 luglio l’estemporanea di pittura “San Calò mmanu all’artisti”, nel cuore della Via Atenea dalle ore 18:30. L’iniziativa è a cura delle associazioni “Il Giardino degli Artisti” e “Culturart”.

Venerdì 11 luglio, sempre in Piazza Marconi, appuntamento con “A ‘ntinna di San Calò” alle ore 20, seguito alle 21 dallo spettacolo di cabaret “Sicilia CabaReset”, per una serata all’insegna del buon umore e del divertimento. Presentano Davide Sardo e Denise Inguanta.

Il prossimo weekend sarà ancora ricco di appuntamenti: sabato 12 luglio dalle ore 21 la Notte Bianca in via Atenea, e in Piazza Marconi, sempre alle ore 21, lo spettacolo “San Calogero abbraccia Agrigento 2025”.

E poi anche quest’anno è riproposto il contest fotografico “Fotografa San Calogero”, ideato e organizzato dal giornalista Domenico Vecchio, che invita a raccontare la festa, catturando i momenti della processione anche nei suoi angoli più nascosti e inediti. Come nelle edizioni precedenti, saranno premiate la miglior foto a colori e la miglior foto in bianco e nero.

Le foto potranno essere inviate tramite l’apposito link: https://sancalo.soluzioniintegrate.it

Il programma completo degli eventi è disponibile sull’app “Agrigento”, scaricabile da Play Store e Apple Store. La Festa di San Calogero è promossa dal Comune di Agrigento, con il patrocinio dell’Assessorato Regionale ai Beni Culturali e dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, in collaborazione Santuario di San Calogero e delle associazioni Portatori di San Calogero e Tammura di Girgenti.