Agrigento Intima di Angelo Pitrone: la città segreta rivela la sua bellezza”

Sarà presentato Domenica 11 giugno alle ore 21,30 a Una Marina di libri “Agrigento Intima di Angelo Pitrone edito da Medinova. Il nuovo libro di Angelo Pitrone sara presentato domenica 11 giugno alle 21,30 a Una Marina di libri nel palco Tenute Orestiadidi Villa Filippina da Beniamino Biondi, Antonio Liotta, Salvatore Picone, modera Gaetano Savatteri. Ad Agrigento Intima sarà eseguito alla fisarmonica “L’occhio del fotografo” il brano che Maurizio Piscopo ha dedicato ad Angelo Pitrone accompagnato al mandolino dal musicista Salvatore Maria Sclafani.



Nel libro Agrigento Intima che contiene un centinaio di foto, Edith de la Heronnière scrive : “Angelo Pitrone con le sue foto restituisce e rende la città segreta di Agrigento visibile, ne restituisce i suoi quarti di nobiltà. Quella città nascosta agli occhi del viaggiatore innocente, forse dimenticata dagli abitanti troppo abituati e suggerisce di vedere con pazienti, freschi occhi d’innamorati le impareggiabili bellezze di questa città, che a detta di Pindaro, fu la “più bella città dei mortali”! Secondo l’attore Gianfranco Iannuzzo, autore di un libro realizzato con Angelo dal titolo Gente mia, questo nuovo lavoro è un delicatissimo atto d’amore per la Città che gli ha dato i natali, ma c’è qualcosa in più, c’è uno sguardo inconsueto, singolare, diverso, un punto di vista altro: con i luoghi che quelle persone abitano, in cui quelle persone vivono… “Per l’editore di Medinova Antonio Liotta le foto di Agrigento Intima raccontano il Mito della Sicilia e della città Akragas, Agrigentum, Girgenti, Agrigento che qui si presenta nelle sue nudità con le sue parti più intime scoperte, con i suoi vizi secolari”. Colpisce di questo libro una raffinata introduzione del giornalista- scrittore Matteo Collura:-” Non c’è una volta che io mi trovi in Sicilia, in cui non mi capiti di incontrare Angelo Pitrone, macchina fotografica appesa al collo, con quel suo sguardo indagatore, con quel suo muoversi a scatti nervosi”… Ma cosa sta cercando Angelo Pitrone con la sua macchina fotografica? Probabilmente, sta cercando rari momenti di vita e di bellezza, angoli di Agrigento e dei paesi della Sicilia, sfumature di scrittori di poeti, artisti, musicisti e uomini di cultura che passano per la città dei templi. Le foto di Angelo raccontano il mondo e i suoi segreti. La città di San Calò è descritta in maniera poetica da una didascalia dallo scrittore Beniamino Biondi: “Anche i cavalli impennacchiati e bardati onorano San Calogero, una figura di vecchio alto e forte, vestito di un saio bianco e nero da monaco, con una lunga barba sul petto e gli occhi che tralucono di benevolenza. E’ composto e ha la mente assorta nella meditazione di una qualche verità su Agrigento. Nell’austerità sobria del viso, il Santo Nero impugna le sorti dubbie della città”… La presentazione di Agrigento Intima è molto suggestiva, è uno degli appuntamenti più importanti di una Marina di libri. Un appuntamento da non perdere assolutamente.