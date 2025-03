Agrigento, la Giunta approva l’utilizzo di 6 milioni di euro.

La Giunta comunale di Agrigento ha deliberato l’utilizzo di 3 milioni di euro, adesso sbloccati dall’avanzo vincolato, rimasti fermi nelle casse comunali per più di vent’anni, da destinare a interventi di riqualificazione straordinaria. Il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, accoglie con entusiasmo lo sblocco di tali fondi da parte del Ministero, che inseriti nel bilancio del Comune di Agrigento, consentiranno di sostenere finanziariamente numerosi interventi a beneficio del territorio, peraltro in occasione dell’anno di Agrigento Capitale Italiana della Cultura. A tal proposito, Miccichè ringrazia per l’impegno profuso e la testimonianza di attenzione costante il deputato Calogero Pisano, autore dell’emendamento che ha sbloccato le somme, tutta la deputazione agrigentina, gli onorevoli Gallo, Di Mauro, Savarino, e l’assessore al Bilancio Patrizia Lisci, sottolineando che “ancora una volta la sinergia di intenti e la collaborazione costruttiva tra le forze politiche e amministrative si rilevano l’arma vincente per ottenere risultati concreti e tangibili a beneficio della comunità”. Miccichè aggiunge: “Si tratta di un importante traguardo per la città in termini di miglioramento dell’assetto infrastrutturale, tra strade e marciapiedi, e rilancio del decoro urbano. L’azione dell’Amministrazione comunale si conferma quotidianamente mirata ad opere a vantaggio della cittadinanza e del territorio.” Il primo cittadino esprime, inoltre, un sentito ringraziamento al presidente del Consiglio comunale, Giovanni Civiltà, e a tutto il Consiglio comunale per la collaborazione, il senso di responsabilità e il rispetto nei confronti del territorio. E l’assessore Patrizia Lisci, afferma “Un grande risultato, frutto di un importante lavoro di squadra. Desidero ringraziare il Dirigente del settore Servizi finanziari, il dottor Giovanni Mantione, e il Collegio dei Revisori per aver svolto il proprio ruolo con competenza e professionalità.” Un’altra importante manovra di applicazione dell’avanzo riguarda la destinazione di una somma di quasi 2 milioni di euro alla Fondazione Agrigento 2025, prevista dalla convenzione vigente tra il Comune di Agrigento e la Fondazione ‘Agrigento 2025’, per gli eventi legati ad Agrigento Capitale Italiana della Cultura. La restante cifra, superiore a 1 milione di euro, sarà ripartita tra la copertura di debiti fuori bilancio da riconoscere, di servizi di trasporto pubblico locale e di progetti nell’ambito dei servizi sociali.