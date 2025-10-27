Agrigento. La giunta Miccichè conclude con successo il percorso di stabilizzazione: 196 dipendenti comunali passano a 36 ore settimanali.

L‘Amministrazione comunale di Agrigento, presieduta dal Sindaco, Francesco Miccichè, nell’ambito della programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2025-2027, atto propedeutico all’approvazione del Bilancio di Previsione in corso di trasmissione al Collegio dei Revisori dei Conti per il successivo esame da parte del Consiglio comunale, ha deliberato un aumento orario da 34 a 36 ore settimanali per 196 unità di personale a tempo parziale con contratto a tempo indeterminato a decorrere dal mese di aprile 2026.



Il sindaco Miccichè afferma: “Il provvedimento riconosce dignità al lavoro che i nostri dipendenti comunali svolgono ogni giorno. E rende la struttura amministrativa nelle condizioni di operare con maggiore stabilità ed efficienza. Ringrazio gli assessori Lisci e Vullo per il lavoro svolto: al nostro insediamento le ore erano 25. Gradualmente abbiamo raggiunto l’odierno risultato storico, frutto della collaborazione amministrativa e dell’impegno concreto. Grazie al confronto con alcuni consiglieri di maggioranza, che hanno ribadito la necessità di sostenere il lavoro dei dipendenti, ci sì è impegnati affinché si procedesse al completamento delle ore lavorative del personale del Comune di Agrigento.”



E l’Assessore al Bilancio, Patrizia Lisci, dichiara: “Nonostante le risorse a disposizione in Bilancio non consentissero ampi margini di manovra, l’ufficio finanziario ha lavorato con il massimo impegno per il reperimento dei fondi necessari, operando una ulteriore razionalizzazione delle spese pur mantenendo il livello dei servizi essenziali da assicurare ai cittadini. Oggi, con grande soddisfazione possiamo dire che abbiamo conquistato un traguardo importante che valorizza e assicura stabilità a 196 dipendenti, elevando l’attività lavorativa a 36 ore.”

E l’assessore al Personale, Marco Vullo, conclude: “La stabilizzazione e l’ottimizzazione del personale rappresentano un elemento imprescindibile per garantire continuità amministrativa, efficienza e qualità nei servizi resi alla cittadinanza. Proseguiremo il nostro lavoro nella prospettiva di completare le procedure concorsuali, nel pieno rispetto dei vincoli normativi e finanziari, anche nei confronti degli assistenti sociali e delle altre figure indispensabili e di rilievo, che svolgono con professionalità e costanza il loro ruolo a servizio del territorio, confidando nella collaborazione e nel sostegno di tutte le parti coinvolte, in particolare del Consiglio comunale, che svolge un ruolo cruciale e il cui contributo è indispensabile per portare a compimento il percorso avviato.”