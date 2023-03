Agrigento. La presentazione ed i contatti della Consulta degli Utenti e dei Familiari per la Salute Mentale

“Nel corso del 2022, su proposta del Direttore del Dipartimento di Salute Mentale di Agrigento, Dott. Raffaele Barone, è stata istituita la Consulta degli Utenti e dei Familiari per la Salute Mentale con Delibera n. 163/2022, approvata dal Commissario Straordinario Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento Dott. Mario Zappia”. Ad intervenire è il prof. Angelo Vita, Presidente della Consulta degli Utenti e dei Familiari per la Salute Mentale, il quale coglie l’occasione per diramare i contatti per poter usufruire del servizio.

“Scopo di tale organismo- continua il prof. Angelo Vita- è la partecipazione e la collaborazione, a mezzo dei suoi rappresentanti, alla programmazione di iniziative e provvedimenti mirati al miglioramento della qualità dei servizi offerti nonché ai processi di integrazione socio-sanitaria con gli Enti Locali e con le altre Istituzioni presenti sul territorio. Dopo l’insediamento degli aderenti alla Consulta, è stato approvato con verbale N. 1/2022 il Regolamento per l’attività dell’organismo testé citato. Tale documento normativo contiene le modalità di partecipazione, con funzione consultiva in materia di Salute Mentale per dare risposte adeguate alle esigenze dell’ utenza, agli atti amministrativi o regolamentari relativi ed in corso di adozione, con la finalità di evidenziare esigenze o necessità, richiedere audizioni e incontri con il Direttore del D.S.M., con i Sindaci e le Autorità Sanitarie Territoriali, ferme restando, ovviamente, le norme specifiche del Codice Civile nonché le norme Regionali e dell’Azienda. La deliberazione n. 163, in premessa menzionata, stabilisce che l’esecuzione della medesima sia curata dal Dipartimento Salute Mentale, tuttavia questa Consulta, anche se già conosciuta a mezzo stampa locale, ritiene opportuno assicurare, con la presente nota, il dovuto collegamento con le Istituzioni e con gli altri organismi presenti sul territorio per un’utile e fattiva collaborazione”.

DI seguito il contatto email :Presidente consulta.dsm@gmail.com.