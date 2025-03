Agrigento, le Moyre puntano al concerto del Primo Maggio. L’appello di Miccichè e Ciulla

Il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè e l’assessore alla Cultura e al Turismo, Costantino Ciulla, esprimono soddisfazione e sostegno per le Moyre, le due artiste agrigentine che con la loro musica hanno recentemente trionfato al Festival di Sannolo.

Adesso le Moyre concorrono per essere selezionate per l’esibizione del Concerto del Primo Maggio a Roma.

Miccichè è Ciulla lanciano un appello alla cittadinanza per sostenere le giovani cantanti. E affermano:

“Giulia e Paola, in arte Le Moyre, sono due giovani artiste agrigentine di grande talento.

Dal 2021, insieme al produttore Matteo Sodano, anche lui agrigentino, calcano importanti palcoscenici di caratura nazionale con la loro musica, conquistando il pubblico. Nel corso della loro carriera hanno condiviso la scena con nomi importanti come Venerus, Bruno Belissimo e Achille Lauro, in occasione di eventi come il concerto di Capodanno 2022 in piazza Marconi ad Agrigento, organizzato dall’Amministrazione comunale. Recentemente si sono aggiudicate l’ottava edizione del Festival Sannolo a Milano con il brano “Dedica Funky”.

Oggi, Le Moyre hanno la straordinaria possibilità di potersi esibire sono tra le Concerto del Primo Maggio a Roma, in diretta su RAI 2. Hanno già vinto la preselezione e al momento risultano terze in classifica, ma hanno ancora bisogno del nostro sostegno. Invitiamo tutti i cittadini a votare e sostenere Le Moyre per contribuire alla realizzazione di questo traguardo. È possibile votare fino al 30 marzo.

Cliccate qui per votare:1mnext.primomaggio.net/artisti-2025”