Agrigento. L’on. Giusi Savarino: “Nuovo depuratore a servizio della fascia costiera di Agrigento : Aggiudicata la gara

Nuovo depuratore a servizio della fascia costiera di Agrigento : Aggiudicata la gara. A darne comunicazione ufficiale e con grande soddisfazione, è la deputata regionale agrigentina Giusi Savarino.

“Con un ribasso del 16,98359% e quindi per l’importo di 14.500.000- scrive l’on. Savarino- un’ Ati formata da tre aziende, due di Forlì e una di Roma ( Toricelli srl, Cosedil Spa e Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro Cons.Coop, società cooperativa) si è aggiudicata la gara per la realizzazione del nuovo depuratore a servizio della fascia costiera di Agrigento e Favara. Sono molto soddisfatta che si sia raggiunto questo importante traguardo. Conosco- conclude la deputata regionale- molto bene la vicenda che ho seguito, passo passo, fin dal mio insediamento. Una corretta depurazione delle acque reflue è fondamentale per la tutela dello splendido litorale Agrigentino. Il mio augurio, adesso, e di poter inaugurare questa opera entro la fine di questa legislatura”-