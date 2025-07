Agrigento. Lunedì 28 luglio a San Leone si presenta ” Con la giustizia in testa”, l’ultimo libro di Simonetta Agnello Hornby

Si presenta lunedì 28 luglio alle ore 18.30 presso l’Aquaselz Beach Club nella località balneare San Leone, l’ultimo libro di Simonetta Agnello Hornby dal titolo “Con la giustizia in testa” edito dalla Mondadori. L’incontro letterario vede la partecipazione sinergica di Sara Chianetta, Presidente del Centro Studi A. Russello, del Presidente Maurizio Masone del Centro Culturale editoriale Pier Paolo Pasolini e del Presidente Giuseppe Parello di Agrigento Capitale della Cultura 2025. A dialogare con l’autrice proprio Sara Chianetta. Previsti significativi interventi da parte di Gaspare Agnello e Maurizio Masone. Ad allietare i partecipanti, le letture estrapolate dal libro a cura di Giusy Moscato, Ignazio Enrico Marchese e Gabriella Bruccoleri. A margine della presentazione, sarà possibile acquistare i libri e la scrittrice provvederà al firmacopie.

Come si legge dal sito ufficiale della Mondadori, Simonetta Agnello Hornby prende le mosse dalla domanda più semplice, più diretta, con cui ci interroghiamo quotidianamente: “Quello che sto facendo è giusto o sbagliato?”. A partire da lì si toccano la giustizia dentro l’istituto famigliare, i fenomeni di ingiustizia sociale, lo spettro delle guerre (esistono guerre giuste?), l’amministrazione della giustizia, l’educazione di figli e nipoti. Agnello Hornby cerca esempi nella vita animale e indaga sulla rappresentazione della giustizia nella cultura popolare, nell’arte, nella letteratura, nelle storie che contribuiscono a creare una sensibilità civile. Ricorda, investiga e naturalmente – lei, avvocato e giudice – rientra nelle sedi in cui, da avvocato e da giudice, ha visto praticare e ha praticato la giustizia. Ci racconta che cosa fa una giuria popolare, ci fa intravedere i criteri con cui si muove il diritto di famiglia, cosa accade quando è necessario decidere se togliere o lasciare un minore ai genitori. Sullo sfondo le sue due isole, la Sicilia e l’Inghilterra, la loro storia, la loro identità, la loro civiltà: tanta ricchezza di culture e di esperienze ha maturato la singolare forma di saggezza che nutre, in queste pagine, la scrittura di Simonetta Agnello Hornby.

Dunque, appuntamento lunedì 28 luglio a partire dalle ore 18.30 per conoscere l’ultima fatica letteraria dell’ammirata scrittrice Simonetta Agnello Hornby.