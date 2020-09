Agrigento. MareAmico: “NUOVA SCHIUSA DI UOVA DI TARTARUGHE A SAN LEONE”

“Questa notte intorno l’una abbiamo ricevuto una chiamata che ci avvisava di una schiusa di un nido di tartaruga caretta caretta, a San Leone nella spiaggia lungo il viale delle dune”. A darne notizia l’associazione MareAmico di Agrigento.

“Purtroppo, in assenza di luna le tartarughine, invece di dirigersi verso il mare attirate dalla luce dei lampioni, si erano dirette verso il bosco e la strada vicina.

Abbiamo quindi invitato i volontari ad accompagnare in mare le creature, ed in 7 hanno preso il largo.

In mattinata il nido non censito, è stato recintato, in attesa di nuove schiuse!”.

Di seguito il video.

https://www.facebook.com/835808973122116/videos/324349328831687/