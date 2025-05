Agrigento Minore: le Edicole Sacre, una nuova presentazione del libro di Settimio Biondi

Sarà presentato mercoledì 21 maggio alle 18, alla Biblioteca Lucchesiana in via Duomo 94 ad Agrigento il libro “Agrigento Minore: le Edicole Sacre” di Settimio Biondi. Dopo il grande interesse suscitato dalla prima presentazione la riedizione del testo dello storico agrigentino torna al centro dell’attenzione culturale con un nuovo appuntamento pubblico. Il volume, ristampato con il contributo del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi su proposta dell’Associazione Italia Nostra, sezione di Agrigento, rappresenta un tassello fondamentale della memoria collettiva cittadina. Attraverso le edicole sacre, infatti, Settimio Biondi racconta l’identità popolare e spirituale di Agrigento, valorizzandone gli aspetti meno noti ma profondamente radicati nel tessuto urbano. Dopo i saluti di Roberto Sciarratta, direttore del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi; Angelo Chillura, direttore della Biblioteca Lucchesiana; Adele Falcetta, presidente Italia Nostra – Sezione di Agrigento; Calogero Brunetto, presidente della Società Agrigentina di Storia Patria e Antonio Liotta, Editore Medinova seguirà una conversazione con l’autore. L’incontro sarà un’occasione per riflettere sull’importanza della memoria storica e per rinnovare l’impegno condiviso nella tutela e valorizzazione del patrimonio culturale diffuso.