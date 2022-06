Agrigento. Nasce il Progetto “Controllo di Vicinato” per segnalare i fatti più rilevanti direttamente al 112 o alla Polizia Locale

Il progetto del “Controllo di Vicinato” nasce dalla volontà della Prefettura di Agrigento di creare una rete, all’interno della quale gruppi di cittadini guidati da un referente collaborano con le Forze dell’Ordine per la sicurezza dei quartieri (la presentazione del progetto è in allegato).

Un gruppo di vicinato tiene “gli occhi aperti” nel quartiere e attraverso la rete di persone coinvolte nel progetto, condivide informazioni su situazioni sospette, segnalando i fatti più rilevanti direttamente al 112 o alla Polizia Locale.

A chi si rivolge

Ai cittadini maggiorenni residenti in Agrigento. Chi vuole far parte di un gruppo di controllo di vicinato, può compilare il modulo di adesione, in allegato, e: inviarlo alla e-mail: controllo.vicinato@comune.agrigento.it allegando un documento d’identità valido.

Linee Guida e modulo Controllo Di Vicinato

Presentazione controllo di vicinato