Agrigento. Nuova regolamentazione oraria accesso al transito nella Z.T.L. di Via Atenea

Nuova regolamentazione oraria accesso al transito nella Z.T.L. di Via Atenea a partire da lunedì 29 novembre 2021 e fino a domenica 9 gennaio 2022

La Giunta Comunale, con la delibera n.182 del 19/11/2021 (allegata), ha approvato la nuova regolamentazione oraria di accesso al transito in vista delle festività natalizie (tabella allegata).

Il provvedimento tiene conto della notevole presenza di persone, in particolare nelle ore pomeridiane e serali, anche in considerazione del fatto che gli esercizi commerciali potranno restare aperti nei giorni domenicali e festivi e che nel periodo invernale risulta superfluo mantenere gli orari di chiusura della ZTL di via Atenea, oltre le ore 20,30 nei giorni feriali. La rimodulazione è stata elaborata nell’ottica di una ripresa per le attività commerciali.