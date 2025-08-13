Agrigento, nuove regole su alcol, vetro e orari dei locali dal 13 agosto al 27 settembre

Ma Il Comune di Agrigento ha emanato un’ordinanza che introduce misure straordinarie per garantire ordine e sicurezza pubblica dal 13 agosto al 27 settembre 2025. Il provvedimento vieta la vendita per asporto di bevande in bottiglie e bicchieri di vetro su tutto il territorio comunale e vieta il consumo e l’abbandono in luoghi pubblici di bevande contenute in vetro. Stop anche alla vendita per asporto di alcolici e superalcolici dopo la mezzanotte, con possibilità di somministrazione soltanto all’interno dei locali o negli spazi esterni autorizzati.

Gli orari di chiusura sono fissati alle 2.00 in tutto il territorio comunale. Nel centro città, nelle frazioni e nei quartieri periferici, la musica potrà proseguire fino all’una nei fine settimana e nei prefestivi, mentre negli altri giorni dovrà essere ridotta all’esterno dalle 24.00. A San Leone e nelle aree balneari la musica è consentita fino alle 2.00 nei fine settimana e nei prefestivi, con riduzione dalle 1.00 negli altri giorni.

L’ordinanza impone anche specifici obblighi ai titolari dei locali, come vigilare sul comportamento degli avventori, mantenere pulite le aree di pertinenza e rispettare i limiti di occupazione del suolo pubblico. Ai frequentatori è richiesto di non arrecare disturbo, non bivaccare, non abbandonare rifiuti e non ostruire passaggi o ingressi privati.

Le sanzioni previste vanno da 25 a 500 euro, con possibilità di sospensione dell’attività fino a 30 giorni in caso di reiterata inosservanza. Deroghe agli orari saranno concesse solo per eventi di particolare rilievo o interesse turistico. Di seguito l’ordinanza integrale: o.s. 73 2025